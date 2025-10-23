Под крылом у олигарха: что известно о компании, выкупившей долгострой возле тюменского ЦУМа
Владельцем фирмы, которая займется долгостроем в сердце Тюмени, является местный олигарх
Компания «Домина-Т», которая стала новым владельцем долгостроя рядом с тюменским ЦУМом, входит в бизнес-империю тюменского олигарха, владельца холдинга «Сибинтел» Владимира Шевчика. С кем еще связана фирма и что о ней известно — в материале URA.RU.
Кому принадлежит новый владелец долгостроя
Компания «Домина-Т» была основана в декабре 2024 года. Ключевым учредителем и владельцев 85% уставного капитала стал известный в городе бизнесмен, один из крупнейших игроков местного бизнес-рынка Владимир Шевчик. Остальные 15% принадлежат персонажу не менее интересному.
Совладелица компании связана с первым губернатором ЯНАО Юрием Нееловым
Совладелица «Домина-Т» — ямальский предприниматель Марина Барт. Помимо совместного проекта с Шевчиком, она владеет медицинским бизнесом в Салехарде и Тюмени, агрокомпанией в тюменских пригородах. Также Барт является директором личного музея первого губернатора ЯНАО Юрия Неелова.
В настоящий момент руководителем компании является сам Шевчик. Однако на старте бизнеса директором застройщика была Ирина Кирилова. Информации о ее связях с другими бизнес-проектами в открытых источниках нет.
Финансы нового владельца долгостроя
В настоящий момент невозможно отметить ни плюсы, ни минусы компании. Так как «Домина-Т» была создана менее года назад, пока не успели накопиться ни прибыль, ни убытки. Единственный риск, который отмечают системы бизнес-прослеживаемости — это финансовая неопределенность. Она связана именно с тем, что первая бухгалтерская отчетность поступит в ФНС только в 2026 году.
Репутация нового владельца долгостроя
Собственную репутацию застройщик тоже заработать не успел. Однако, принадлежность к бизнес-империи олигарха Шевчика компании на руку: связанные с холдингом «Сибинтел» компании имеют в регионе практически платиновый статус.
Новый проект империи Шевчика пока находится в стадии строительства
В настоящий момент на репутацию «сверхновой» в созвездии «Сибинтела» влияет гравитация крупных проектов, строящихся или уже работающих. В частности, это аквапарк «ЛетоЛето», майер-курорт «Марциаль», торговые центры «Вояж» и «Гудвин», бизнес-центр «Петр Столыпин». В процессе возведения находится еще одно бизнес-пространство — «Пушкин».
Долгострой в самом сердце Тюмени возвышается над старейшимс торговым центром города уже около семи лет. За это время статус здания не один раз менялся, теперь же сменился и владелец. Репутация Шевчика намекает на то, что теперь-то проект, наконец, доведут до логического завершения.
