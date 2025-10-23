Из-за атаки ВСУ на российские регионы погибли мирные жители: карта ударов БПЛА на 23 октября

Над Воронежской областью было перехвачено не менее восьми БПЛА, заявил Гусев Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Беспилотник ВСУ попал в автомобиль в Брянской области. В результате атаки погибла женщина. Об это рассказал глава региона Александр Богомаз.

Он также сообщал о трех перехваченных украинских БПЛА над Брянской областью. О сбитых беспилотниках сообщалось еще в нескольких российских регионах. Карта атак дронов ВСУ — в материале URA.RU.

Брянская область

Над Брянской областью было сбито три украинских БПЛА. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа», — заявил губернатор. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.

Позже Богомаз сообщил о женщине, которая погибла из-за удара FPV-дроном по автомобилю. Произошло это в селе Новые Юрковичи Климовского района.

Белгородская область

В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область есть раненые и погибший. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, атаки произошли над Валуйским округом.

«Под ударами ВСУ Валуйский округ. Погиб один и ранены два мирных жителя», — указано в сообщении губернатора.

По его словам, в селе Кукуевка БПЛА нанес удар по легковому автомобилю, где погиб мужчина. Также были ранены двое мужчин: один из них получил баротравмы, другой — осколочные ранения.

Липецкая область

На территории Липецкой области был объявлен красный уровень «Угрозы атаки БПЛА». Согласно сообщению главы региона Игоря Артамонова, опасность ударов действует в муниципальных районах Грузинский, Добринский, Хлевенский и Усманский.

Воронежская область

О перехваченных беспилотниках над регионом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, было сбито не менее восьми украинских БПЛА.

«Дежурными силами ПВО в небе над двумя районами и одним городским округом Воронежской области обнаружено и уничтожено не менее восьми беспилотных летательных аппаратов», — поделился Гусев. Он отметил, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

В течение ночи губернатор сообщал об угрозе непосредственного удара БПЛА в Россошанском, Острогожском, Лискинском, Бутурлиновском районах и над Воронежем. Позже режим угрозы был отменен, однако режим опасности атаки БПЛА сохранился.

Ростовская область

Беспилотники ВСУ были сбиты и над Ростовской областью. Глава региона Юрий Слюсарь уточнил, что они были перехвачены в Миллеровском и Шолоховском районах. Последствий и пострадавших в результате атаки нет.

Оренбургская область

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев объявлял об опасности атаки БПЛА на регион. Он призывал быть бдительными и следить за оповещениями правительства области. Позже представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на аэропорт Оренбурга в целях обеспечения безопасности полетов.

Пензенская область

В Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность». Информацию об этом опубликовал глава региона Олег Мельниченко. В связи с обеспечением безопасности граждан были введены временные ограничения работы мобильного интернета. Позже губернатор сообщил о введении плана «Ковер».

Самарская область

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) разослала оповещения местным жителям об опасности атаки БПЛА. Граждан призвали быть бдительными.

Республика Татарстан

В Татарстане был введен режим «беспилотная опасность». Об этом сообщили в официальном telegram-канале сообщества Республики. В посте напомнили, что режим вводится в случае выявления БПЛА, движущихся в сторону региона.

Ограничения в аэропортах

В аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко. Причиной введения ограничений является обеспечение безопасности полетов.