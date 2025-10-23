Из-за атаки ВСУ на российские регионы погибли мирные жители: карта ударов БПЛА на 23 октября
Над Воронежской областью было перехвачено не менее восьми БПЛА, заявил Гусев
Беспилотник ВСУ попал в автомобиль в Брянской области. В результате атаки погибла женщина. Об это рассказал глава региона Александр Богомаз.
Он также сообщал о трех перехваченных украинских БПЛА над Брянской областью. О сбитых беспилотниках сообщалось еще в нескольких российских регионах. Карта атак дронов ВСУ — в материале URA.RU.
Условные обозначения
Брянская область
Над Брянской областью было сбито три украинских БПЛА. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа», — заявил губернатор. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
Позже Богомаз сообщил о женщине, которая погибла из-за удара FPV-дроном по автомобилю. Произошло это в селе Новые Юрковичи Климовского района.
Белгородская область
В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область есть раненые и погибший. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, атаки произошли над Валуйским округом.
«Под ударами ВСУ Валуйский округ. Погиб один и ранены два мирных жителя», — указано в сообщении губернатора.
По его словам, в селе Кукуевка БПЛА нанес удар по легковому автомобилю, где погиб мужчина. Также были ранены двое мужчин: один из них получил баротравмы, другой — осколочные ранения.
Липецкая область
На территории Липецкой области был объявлен красный уровень «Угрозы атаки БПЛА». Согласно сообщению главы региона Игоря Артамонова, опасность ударов действует в муниципальных районах Грузинский, Добринский, Хлевенский и Усманский.
Воронежская область
О перехваченных беспилотниках над регионом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, было сбито не менее восьми украинских БПЛА.
«Дежурными силами ПВО в небе над двумя районами и одним городским округом Воронежской области обнаружено и уничтожено не менее восьми беспилотных летательных аппаратов», — поделился Гусев. Он отметил, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.
В течение ночи губернатор сообщал об угрозе непосредственного удара БПЛА в Россошанском, Острогожском, Лискинском, Бутурлиновском районах и над Воронежем. Позже режим угрозы был отменен, однако режим опасности атаки БПЛА сохранился.
Ростовская область
Беспилотники ВСУ были сбиты и над Ростовской областью. Глава региона Юрий Слюсарь уточнил, что они были перехвачены в Миллеровском и Шолоховском районах. Последствий и пострадавших в результате атаки нет.
Оренбургская область
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев объявлял об опасности атаки БПЛА на регион. Он призывал быть бдительными и следить за оповещениями правительства области. Позже представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на аэропорт Оренбурга в целях обеспечения безопасности полетов.
Пензенская область
В Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность». Информацию об этом опубликовал глава региона Олег Мельниченко. В связи с обеспечением безопасности граждан были введены временные ограничения работы мобильного интернета. Позже губернатор сообщил о введении плана «Ковер».
Самарская область
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) разослала оповещения местным жителям об опасности атаки БПЛА. Граждан призвали быть бдительными.
Республика Татарстан
В Татарстане был введен режим «беспилотная опасность». Об этом сообщили в официальном telegram-канале сообщества Республики. В посте напомнили, что режим вводится в случае выявления БПЛА, движущихся в сторону региона.
Ограничения в аэропортах
В аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко. Причиной введения ограничений является обеспечение безопасности полетов.
Аналогичные ограничения были введены в авиагавани Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское) и Калуги (Грабцево). Сейчас работу уже возобновил аэропорт Волгограда.
