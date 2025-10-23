В Тюмени у скандального долгостроя сменился владелец
Объект обещают сдать к 2028 году
Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU
В Тюмени у недостроенного бизнес-центра у ЦУМа сменился владелец — объект закончит компания ООО «Домина-Т». Об этом URA.RU рассказали в главном управлении строительства региона. Срок разрешения на строительство действует до 30 июня 2026 года.
«Согласно сведениям, размещенным в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Тюменской области, в разрешение на строительство 5 августа 2025 года внесены изменения в части информации о застройщике. Застройщиком является ООО „Домина-Т“. Срок действия разрешения на строительство до 30 июня 2026 года», — рассказали в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что на месте высотки планируют открыть деловой центр с бассейном. Застройщиком выступала компания «Тюменский ЦУМ». Здание обещали построить к началу 2024 года, но объект законсервировали.
