Нелегальных мигрантов в Тюмени начали искать с помощью беспилотников

В Тюмени с помощью БПЛА задержаны десять нелегальных мигрантов Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники полиции и Росгвардии провели рейды по поиску нелегальных мигрантов на стройках и рынках Тюмени с применением квадрокоптеров. Об этом сообщает telegram-канал МВД МЕДИА.

«В Тюмени сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия „Нелегал — 2025“ проверили строящиеся объекты и рынки с целью выявления и пресечения нарушений в сфере миграционного законодательства. В ходе миграционных рейдов по стройкам и рынкам применили квадрокоптер. „, — указано в публикации telegram-канала.

Во время проверок выяснилось, что 87 иностранцев нарушили правила пребывания в России. 69 из них привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за проживание вне места регистрации. Еще двоих силовики уличили в уклонении от прохождения иммиграционного контроля. На шестерых мигрантов заведены дела за работу без патента. Десяти нелегалам суд назначил административное выдворение за пределы страны.

Продолжение после рекламы