Нелегальных мигрантов в Тюмени начали искать с помощью беспилотников
В Тюмени с помощью БПЛА задержаны десять нелегальных мигрантов
Фото: Илья Московец © URA.RU
Сотрудники полиции и Росгвардии провели рейды по поиску нелегальных мигрантов на стройках и рынках Тюмени с применением квадрокоптеров. Об этом сообщает telegram-канал МВД МЕДИА.
«В Тюмени сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия „Нелегал — 2025“ проверили строящиеся объекты и рынки с целью выявления и пресечения нарушений в сфере миграционного законодательства. В ходе миграционных рейдов по стройкам и рынкам применили квадрокоптер. „, — указано в публикации telegram-канала.
Во время проверок выяснилось, что 87 иностранцев нарушили правила пребывания в России. 69 из них привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за проживание вне места регистрации. Еще двоих силовики уличили в уклонении от прохождения иммиграционного контроля. На шестерых мигрантов заведены дела за работу без патента. Десяти нелегалам суд назначил административное выдворение за пределы страны.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени сотрудники полиции провели рейд, в ходе которого выявили нарушения миграционного законодательства. А также пресекли незаконную продажу алкоголя в одном из ночных заведений.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!