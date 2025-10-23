В Тюмени не могут восстановить работу мобильного интернета

Из-за перебоев в работе мобильного интернета тюменцы не могут заказать такси и продукты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюмени второй день подряд наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. В редакцию агентства обратились несколько горожан, которые рассказали, что связь практически пропала.

«Проблемы со связью утром были на Доме обороны, в районе Мыса, КПД, заречных микрорайонов. Из-за этого не работают все мобильные приложения и мессенджеры. Кроме ВК», — рассказал агентству один из жителей Тюмени.

Днем 22 октября в Тюмени пропал мобильный интернет. Проблемы со связью наблюдались у разных операторов и практически во всех частях города.

