В Тюмени не могут восстановить работу мобильного интернета

В Тюмени второй день подряд фиксируются проблемы с мобильным интернетом
23 октября 2025 в 10:40
Из-за перебоев в работе мобильного интернета тюменцы не могут заказать такси и продукты

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюмени второй день подряд наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. В редакцию агентства обратились несколько горожан, которые рассказали, что связь практически пропала.

«Проблемы со связью утром были на Доме обороны, в районе Мыса, КПД, заречных микрорайонов. Из-за этого не работают все мобильные приложения и мессенджеры. Кроме ВК», — рассказал агентству один из жителей Тюмени.

Днем 22 октября в Тюмени пропал мобильный интернет. Проблемы со связью наблюдались у разных операторов и практически во всех частях города.

Ранее в информационном центре правительства региона сообщали, что ограничения на работу мобильного интернета вводятся в целях безопасности. По независящим от тюменских органов власти и операторов связи причинам.  

