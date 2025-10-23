Военкора Ивана Зуева посмертно наградили орденом Мужества
Военкора Ивана Зуева указом президента РФ посмертно наградили орденом Мужества
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев, погибший при выполнении задания в зоне СВО, посмертно удостоен ордена Мужества. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Церемония прощания с журналистом проходит сегодня, 23 октября 2025 года, в Тюмени.
«Иван награжден указом президента», — сказала ведущая церемонии прощания. Слова передает РИА Новости.
Венки на мероприятие направили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и министр обороны Андрей Белоусов. «Иван был отличным профессионалом и до конца был верен своему журналистскому долгу, гражданскому долгу, долгу перед отечеством. Его душа была видна в улыбке, походке, движениях», — отметил заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев, обращаясь к семье Зуева. Полномочный представитель президента в УФО Артем Жога назвал военкора отважным патриотом, не боявшимся острых тем, а губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул его самоотверженность под обстрелами и верность правде.
Иван Зуев погиб 16 октября 2025 года в Запорожской области от удара украинского беспилотника. С апреля 2023 года он работал военкором, освещая события на донецком направлении, включая Авдеевку и Угледар. Зуев стал третьим журналистом РИА Новости, погибшим в зоне СВО, после Андрея Стенина (2014) и Ростислава Журавлева (2023).
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.