Военкора Ивана Зуева посмертно наградили орденом Мужества

Военкора Ивана Зуева указом президента РФ посмертно наградили орденом Мужества Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев, погибший при выполнении задания в зоне СВО, посмертно удостоен ордена Мужества. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Церемония прощания с журналистом проходит сегодня, 23 октября 2025 года, в Тюмени.

«Иван награжден указом президента», — сказала ведущая церемонии прощания. Слова передает РИА Новости.

Венки на мероприятие направили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и министр обороны Андрей Белоусов. «Иван был отличным профессионалом и до конца был верен своему журналистскому долгу, гражданскому долгу, долгу перед отечеством. Его душа была видна в улыбке, походке, движениях», — отметил заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев, обращаясь к семье Зуева. Полномочный представитель президента в УФО Артем Жога назвал военкора отважным патриотом, не боявшимся острых тем, а губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул его самоотверженность под обстрелами и верность правде.

