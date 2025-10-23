Российские ПВО отразили утренний налет ВСУ на Крым
23 октября 2025 в 14:41
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дежурные силы ПВО перехватили и нейтрализовали 32 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. Как следует из сводки военного ведомства, вражеская атака была пресечена над Калужской, Брянской, Белгородской, Курской и Московской областями. Также дроны были сбиты над Крымским полуостровом.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал