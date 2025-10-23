Крупнейший пермский вуз резко поднялся в российском медиарейтинге

ПНИПУ занял 13 строчку рейтинга «Медиалогии» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) поднялся на пять позиций в рейтинге активности в массмедиа. Это, по данным аналитиков компании «Медиалогия», стало самым заметным перемещением в топ-30.

«Самое заметное перемещение — Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Плюс пять позиций и 13 место в рейтинге за третий квартал 2025 года», — указано на сайте «Медиалогии».