Крупнейший пермский вуз резко поднялся в российском медиарейтинге
ПНИПУ занял 13 строчку рейтинга «Медиалогии»
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) поднялся на пять позиций в рейтинге активности в массмедиа. Это, по данным аналитиков компании «Медиалогия», стало самым заметным перемещением в топ-30.
«Самое заметное перемещение — Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Плюс пять позиций и 13 место в рейтинге за третий квартал 2025 года», — указано на сайте «Медиалогии».
Политех стал единственным пермским вузом в тридцатке лучших. Он обошел Уральский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, МИФИ, ИТМО и другие ведущие вузы России. Первые три места в рейтинге достались Московскому госуниверситету, Финансовому университету при Правительстве РФ и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
