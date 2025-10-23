Логотип РИА URA.RU
Общество

Крупнейший пермский вуз резко поднялся в российском медиарейтинге

Пермский Политех занял 13 место среди вузов РФ в рейтинге медиаактивности
23 октября 2025 в 10:33
ПНИПУ занял 13 строчку рейтинга «Медиалогии»

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) поднялся на пять позиций в рейтинге активности в массмедиа. Это, по данным аналитиков компании «Медиалогия», стало самым заметным перемещением в топ-30.

«Самое заметное перемещение — Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Плюс пять позиций и 13 место в рейтинге за третий квартал 2025 года», — указано на сайте «Медиалогии».

Политех стал единственным пермским вузом в тридцатке лучших. Он обошел Уральский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, МИФИ, ИТМО и другие ведущие вузы России. Первые три места в рейтинге достались Московскому госуниверситету, Финансовому университету при Правительстве РФ и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

