В пермском заксобрании официально освободился один мандат
Вячеслав Григорьев поблагодарил коллег за опыт
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Депутаты заксобрания Пермского края поддержали заявление Вячеслава Григорьева, который попросил о сложении полномочий. На заседании ЗС 23 октября, трансляция которого проходит на сайте парламента, Григорьев поблагодарил коллег и отметил прогрессивность Пермского края, которую ценят за его пределами.
«Спасибо огромное аппарату законодательного собрания. Недавно в Совете Федерации нас, недавно назначенных сенаторов, нас аппарат сената учил работать. Так вот — там точно такой же экран, как у нас. Так это, говорят, какая-то прогрессивная компания из Перми делает. Я говорю — не какая-то! У нас все прогрессивные! Так что пермяков знают и уважают», — поделился Вячеслав Григорьев.
Также он отметил, что назначение сенатором для него — это огромное доверие, поскольку «мой предшественник Андрей Климов и действующий сенатор Алексей Пушков задали достаточно высокий уровень преставления региона». Ранее URA.RU сообщало, что Григорьев был избран по спискам ЕР. Мандат стал «плавающим»: партия может отдать его любому человеку из списка. Источники агентства сообщали, что на него претендуют трое.
