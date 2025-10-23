В пермском заксобрании официально освободился один мандат

Вячеслав Григорьев поблагодарил коллег за опыт Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутаты заксобрания Пермского края поддержали заявление Вячеслава Григорьева, который попросил о сложении полномочий. На заседании ЗС 23 октября, трансляция которого проходит на сайте парламента, Григорьев поблагодарил коллег и отметил прогрессивность Пермского края, которую ценят за его пределами.

«Спасибо огромное аппарату законодательного собрания. Недавно в Совете Федерации нас, недавно назначенных сенаторов, нас аппарат сената учил работать. Так вот — там точно такой же экран, как у нас. Так это, говорят, какая-то прогрессивная компания из Перми делает. Я говорю — не какая-то! У нас все прогрессивные! Так что пермяков знают и уважают», — поделился Вячеслав Григорьев.