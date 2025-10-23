Курьер из Перми пытался скрыться от Госавтоинспекции в Эрмитаже

Курьера помогли задержать сотрудники музея Фото: Размик Закарян © URA.RU

Житель Перми, который работал курьером в Санкт-Петербурге, нарушил правила дорожного движения. Мужчина попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции в Эрмитаже. Об этом сказано в telegram-канале Росгвардии Северо-западного округа.

«21-летний уроженец Перми был замечен сотрудниками ДПС за нарушением правил дорожного движения на Дворцовой набережной. Он попытался скрыться от преследовавших его полицейских, свернув в служебный проезд на территорию музейного комплекса», — сказано в сообщении.