Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

Курьер из Перми пытался скрыться от Госавтоинспекции в Эрмитаже

23 октября 2025 в 11:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курьера помогли задержать сотрудники музея

Курьера помогли задержать сотрудники музея

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Житель Перми, который работал курьером в Санкт-Петербурге, нарушил правила дорожного движения. Мужчина попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции в Эрмитаже. Об этом сказано в telegram-канале Росгвардии Северо-западного округа.

«21-летний уроженец Перми был замечен сотрудниками ДПС за нарушением правил дорожного движения на Дворцовой набережной. Он попытался скрыться от преследовавших его полицейских, свернув в служебный проезд на территорию музейного комплекса», — сказано в сообщении.

Уточняется, что курьера поймали сотрудники росгвардии. Им в этом помогла служба безопасности музея.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал