Курьер из Перми пытался скрыться от Госавтоинспекции в Эрмитаже
Курьера помогли задержать сотрудники музея
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Житель Перми, который работал курьером в Санкт-Петербурге, нарушил правила дорожного движения. Мужчина попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции в Эрмитаже. Об этом сказано в telegram-канале Росгвардии Северо-западного округа.
«21-летний уроженец Перми был замечен сотрудниками ДПС за нарушением правил дорожного движения на Дворцовой набережной. Он попытался скрыться от преследовавших его полицейских, свернув в служебный проезд на территорию музейного комплекса», — сказано в сообщении.
Уточняется, что курьера поймали сотрудники росгвардии. Им в этом помогла служба безопасности музея.
