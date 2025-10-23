Логотип РИА URA.RU
Власти Перми раскрыли подробности о женщине, разорванной на части у ЖК «Гулливер»

У женщины, погибшей в пермском ЖК «Гулливер», осталась дочь
23 октября 2025 в 12:05
Тело пермячки нашли под окнами жилого комплекса

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

У женщины, которая была разорвана на части в пермском жилом комплексе «Гулливер», есть 16-летняя дочь. Об этом сообщили в департаменте соцполитики администрации губернатора Пермского края.

«У погибшей осталась одна 16-летняя дочь. При жизни мать активно участвовала в жизни девочки и общалась со школьными педагогами ребенка», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на администрацию губернатора.

В ведомстве отметили, что сейчас девочка находится с отцом. Им оказывают психологическую помощь. Ранее появилась информация, что у женщины осталось трое детей. Но ее в департаменте опровергли.

Тело женщины было обнаружено в ЖК «Гулливер» 20 октября. О страшной находке сообщила одна из жительниц дома.

