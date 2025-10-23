Логотип РИА URA.RU
Аспиранты Пермского Политеха создали приложение для оценки авто с пробегом

23 октября 2025 в 10:55
Приложение оценивает автомобиль не только на основе других объявлений

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ученые Пермского Политеха разработали приложение, которое оценивает стоимость поддержанных автомобилей. Об этом URA.RU рассказал аспирант кафедры «Экономика и финансы», генеральный директор ООО «Мезекс.Информационные системы» Евгений Мезин.

«Наша модель состоит из трех основных частей. В основе лежит компьютерная программа, которая анализирует несколько параметров автомобиля: марку, модель, год выпуска, пробег, состояние и даже текущую ситуацию на рынке и предлагает предварительную оценку», — сообщил Евгений Мезин.

Он добавил, что вторая важная часть приложения — регулярное пополнение базы знаний. Третий компонент — механизм самообучения. По словам ученого, сервис отличается от остальных. Он анализирует не только стоимость автомобилей из объявлений, но и учится предсказывать реальную сумму сделки с учетом скидок. Но приложение еще недоступно для скачивания.

