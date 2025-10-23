Аспиранты Пермского Политеха создали приложение для оценки авто с пробегом

Приложение оценивает автомобиль не только на основе других объявлений Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ученые Пермского Политеха разработали приложение, которое оценивает стоимость поддержанных автомобилей. Об этом URA.RU рассказал аспирант кафедры «Экономика и финансы», генеральный директор ООО «Мезекс.Информационные системы» Евгений Мезин.

«Наша модель состоит из трех основных частей. В основе лежит компьютерная программа, которая анализирует несколько параметров автомобиля: марку, модель, год выпуска, пробег, состояние и даже текущую ситуацию на рынке и предлагает предварительную оценку», — сообщил Евгений Мезин.