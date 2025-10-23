В Пермском крае мужчины убили пенсионера и подожгли его дом из-за 6 тысяч рублей
Дом сожгли, чтобы скрыть убийство
В поселке Талый (Пермский край) двое мужчин залезли в дом к пенсионеру, чтобы украсть деньги. Хозяина дома они зарезали, а само жилье сожгли. При этому у пенсионера оказалось только 6 тысяч рублей, сообщили в telgram-канале пресс-службы следственного комитета России.
«В мае 2025 года обвиняемые, находясь в поселке Талый, обладая недостоверной информацией о том, что у потерпевшего в жилище хранится крупная сумма денежных средств, проникли к нему в дом с целью их хищения и нанесли несколько ударов ножом пенсионеру. От полученных повреждений мужчина скончался», — сказано в сообщении.
Уточняется, что дом сожгли, чтобы скрыть убийство. Позже одного из мужчин задержали в Кизеле. Его подозревали в обороте наркотиков. При досмотре нашли охотничье ружье, которое принадлежало убитому пенсионеру. После этого был задержан второй мужчина. Суд заключил пермяков под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
