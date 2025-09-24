«Дети перестанут делать домашку»: тюменские родители высказались о новой системе оценок

Введение новой системы оценок в тюменских школах вызвало ажиотаж среди родителей учеников. Одни выступают против инициативы, другие — поддерживают проект. Популярные мнения тюменцев о скандальной реформе, — в подборке URA.RU.
«Наши дети теперь домашку и не делают... Говорят: „А толку-то?“ — такое сообщение появилось в telegram-канале „Родительский контроль 72“.
«Эта система — конкретная демотивация детей. Я против», — такой пост оставляет другая участница группы Надежда.
«Дочь с 7 класса говорит, что ей это не нравится. Просит отменить. Даже она понимает и говорит, что с хорошистки может слететь из-за этого на тройки», – комментирует тюменка Валентина Кокшарова.
Другие жители Тюмени поддерживают эксперимент и находят плюсы в новой системе. «А что плохого? В ХМАО уже много лет так. Какая разница, как выставляются оценки? Главное, знания чтобы давали», — такое сообщение оставила тюменка Эльза Якуш в паблике «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«Главное, чтобы знания давали и ребенок учился. И не списывать неуспеваемость ребенка на новую систему», — комментирует Татьяна Мален.
«У нас второй год такая система, даже не знала, что в других школах не так. Никаких минусов не вижу, наоборот, дети как-то больше замотивированы и стараются лучше», – написала участница группы под ником «Станислава Счастливая».
Новая система оценок введена в тюменских школах с 1 сентября. Она вызвала ажиотаж у родителей, после чего ряд учебных заведений заявил об отказе от инициативы. Региональная прокуратура уже начала проверку по этому резонансному делу.
В региональный департамент образования отправлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
