Mash: резиденцию Жириновского выставили на продажу за 800 миллионов рублей
Особняк якобы принадлежал Владимиру Жириновскому
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Москве за 800 миллионов рублей выставили особняк, который, по легенде, принадлежал экс-лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом сообщили в соцсетях.
«Желто-оранжевый комплекс площадью больше 5 тысяч квадратных метров в Кузьминках появился на одном из сайтов недвижимости. <...> По легенде, это была личная резиденция Владимира Вольфовича, куда при жизни политика не пускали ни журналистов, ни любопытных соседей», — пишет telegram-канал Mash. По данным канала, в особняке дутые диваны, ковры и массивная мебель «эпохи лихих 90-х». Снаружи есть четыре корпуса по 500 квадратных метров, собственный лес из голубых елей и паркинг на 50 машин.
По данным канала, земля числится в аренде до 2052 года. По словам местных, особняк охраняли круглосуточно. После смерти Жириновского у дома якобы еще замечали машины представительского класса, однако летом 2025-года охрана исчезла, а за окнами стали появляться стройматериалы.
Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля 2022 года, у него диагностировали коронавирус. 20 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика. 25 марта появились слухи о смерти политика, однако в ЛДПР опровергли эту информацию. Однако 6 апреля в партии сообщили о смерти политика.
