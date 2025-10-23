Mash: резиденцию Жириновского выставили на продажу за 800 миллионов рублей

В Москве за 800 миллионов рублей выставили особняк, который, по легенде, принадлежал экс-лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом сообщили в соцсетях.

«Желто-оранжевый комплекс площадью больше 5 тысяч квадратных метров в Кузьминках появился на одном из сайтов недвижимости. <...> По легенде, это была личная резиденция Владимира Вольфовича, куда при жизни политика не пускали ни журналистов, ни любопытных соседей», — пишет telegram-канал Mash. По данным канала, в особняке дутые диваны, ковры и массивная мебель «эпохи лихих 90-х». Снаружи есть четыре корпуса по 500 квадратных метров, собственный лес из голубых елей и паркинг на 50 машин.