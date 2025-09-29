В Челябинске введут новые штрафы

В Челябинске появятся новые штрафы за несоответствие вывески дизайн-коду и за несвоевременную оплату платной парковки. С такой инициативой выступили на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.
«Проект новой нормы, предлагаемой для включения в закон области об административных правонарушениях, предусматривает: включение в состав нарушения несоблюдение требований к установленному дизайн-коду вывесок или объектов, а также установление фиксированных размеров штрафов за невнесение платы пользования платной парковкой, — пояснил на 12-м заседании Челябинской городской Думы заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев. Для тех, кто будет пойман на повторном нарушении в течение года, штрафы повысят.
Так, за нарушение пользования платными парковками предусмотрены следующие штрафы: на граждан две тысячи рублей, юрлица заплатят пять тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года граждане заплатят пять тысяч рублей, юрлица — десять тысяч рублей.
Кроме того, депутаты предлагают выносить предупреждения тем, кто начал земляные работы без соответствующего разрешения (ордера). Это будет работать при несущественном нарушении — когда такое происходит впервые или незначительно нарушены сроки получения нужных документов.
