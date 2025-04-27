27 апреля 2025

Челябинцы боятся конкуренции с искусственным интеллектом на рынке труда

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы стали опасаться роботов на рабочих местах
Челябинцы стали опасаться роботов на рабочих местах Фото:

Жители Челябинской области стали опасаться конкуренции со стороны искусственного интеллекта (ИИ) на рынке труда. Как выяснили аналитики сервиса HeadHunter и девелопера Level Group, такие сомнения высказал каждый шестой сотрудник.

«Каждый шестой (16%) опасается, что роботизация приведет к сокращениям. Некоторые считают, что работодатели внедряют технологии не ради комфорта сотрудников, а с целью оптимизации расходов», — пояснили URA.RU в пресс-службе HeadHunter.

Каждый двадцатый уверен: ИИ неприменим в их профессии. При этом почти 74% участников исследования готовы принять ИИ на рабочем месте. Условиям стало то, что внедрение нейросетей не повлечет за собой потерю работы. По результатам опроса, 29% респондентов безоговорочно поддержали изменения, увидев в них шанс повысить эффективность и освободить время для решения более сложных задач.

«Сегодня искусственный интеллект преимущественно направлен на оптимизацию интеллектуального труда и рутинных операций, связанных с креативными функциями (дизайнеры, копирайтеры) или поддержкой бизнеса (юристы, бухгалтеры). Важно, что ИИ представляет собой не альтернативу человеческому труду, а инструмент, который позволяет выполнять различные задачи более быстро и эффективно», — прокомментировала директор по исследованиям HeadHunter Мария Игнатова.

Эксперт подчеркнула, что освоение работы с ИИ стало одним из востребованных и актуальных навыков на современном рынке труда. Больше остальных готовы к внедрению на работе инструментов ИИ управленцы, юристы, маркетологи и IT-специалисты (по 40%). Зато строители работники сферы туризма чуть менее оптимистичны (доля поддерживающих составила 34-37%). Наибольшие опасения высказали работники в сфере закупок и представители сферы информационных технологий (доля скептиков в этих группах оказалась самой высокой — по 13%).

Директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова обратила внимание на беспокойство персонала. Руководитель отметила, что работодателям следует не только внедрять ИИ на рбаоте, но и создавать в офисах продуктивную и комфортную среду, чтобы снять обеспокоенность персонала.

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Жители Челябинской области стали опасаться конкуренции со стороны искусственного интеллекта (ИИ) на рынке труда. Как выяснили аналитики сервиса HeadHunter и девелопера Level Group, такие сомнения высказал каждый шестой сотрудник. «Каждый шестой (16%) опасается, что роботизация приведет к сокращениям. Некоторые считают, что работодатели внедряют технологии не ради комфорта сотрудников, а с целью оптимизации расходов», — пояснили URA.RU в пресс-службе HeadHunter. Каждый двадцатый уверен: ИИ неприменим в их профессии. При этом почти 74% участников исследования готовы принять ИИ на рабочем месте. Условиям стало то, что внедрение нейросетей не повлечет за собой потерю работы. По результатам опроса, 29% респондентов безоговорочно поддержали изменения, увидев в них шанс повысить эффективность и освободить время для решения более сложных задач. «Сегодня искусственный интеллект преимущественно направлен на оптимизацию интеллектуального труда и рутинных операций, связанных с креативными функциями (дизайнеры, копирайтеры) или поддержкой бизнеса (юристы, бухгалтеры). Важно, что ИИ представляет собой не альтернативу человеческому труду, а инструмент, который позволяет выполнять различные задачи более быстро и эффективно», — прокомментировала директор по исследованиям HeadHunter Мария Игнатова. Эксперт подчеркнула, что освоение работы с ИИ стало одним из востребованных и актуальных навыков на современном рынке труда. Больше остальных готовы к внедрению на работе инструментов ИИ управленцы, юристы, маркетологи и IT-специалисты (по 40%). Зато строители работники сферы туризма чуть менее оптимистичны (доля поддерживающих составила 34-37%). Наибольшие опасения высказали работники в сфере закупок и представители сферы информационных технологий (доля скептиков в этих группах оказалась самой высокой — по 13%). Директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова обратила внимание на беспокойство персонала. Руководитель отметила, что работодателям следует не только внедрять ИИ на рбаоте, но и создавать в офисах продуктивную и комфортную среду, чтобы снять обеспокоенность персонала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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