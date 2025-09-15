Победу на выборах в заксобрание ЯНАО по 11 округам одержали единороссы

О том, что выборы состоялись, рассказал 15 сентября глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт
О том, что выборы состоялись, рассказал 15 сентября глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт
Выборы в ЯНАО в 2025 году

По итогам выборов в заксобрание ЯНАО депутатские мандаты по 11 одномандатным округам получат представители партии «Единая Россия». Всего ожидается, что в новом созыве регионального парламента будет работать 18 единороссов и четверо представителей парламентской оппозиции.

По данным избирательной комиссии ЯНАО, по одномандатным округам победу одержали следующие кандидаты:

  • Алексей Денисов (Салехардский одномандатный избирательный округ №1) – 65,08%.
  • Сергей Ямкин (Лабытнангский одномандатный избирательный округ №2) – 70,49%.
  • Андрей Кугаевский (Тазовский одномандатный избирательный округ №3) – 68,85%.
  • Игорь Герелишин (Надымский одномандатный избирательный округ №4) – 65,03%.
  • Алексей Агеев (Новоуренгойский одномандатный избирательный округ №5) – 56,65%.
  • Алексей Скурихин (Новоуренгойский одномандатный избирательный округ №6) – 60,17%.
  • Максим Солодов (Ноябрьский одномандатный избирательный округ №7) – 55,24 %.
  • Николай Шестопалов (Ноябрьский одномандатный избирательный округ №8) – 55,36%.
  • Тимур Сулейменов (Муравленковский одномандатный избирательный округ №9) – 59,40%.
  • Виктор Казарин (Губкинский одномандатный избирательный округ №10) – 65,28%.
  • Евгений Евсеев (Пуровский одномандатный избирательный округ №11) – 61,79%.
По партийным спискам еще 7 мандатов получат единороссы, 2 - ЛДПР, по одному - КПРФ и СРЗП
По партийным спискам еще 7 мандатов получат единороссы, 2 - ЛДПР, по одному - КПРФ и СРЗП
Фото:

Кроме названных победителей выборной кампании, ожидается, что в еще семь мандатов в заксобрании также получат единороссы по партийным спискам. Еще четыре мандата разделит парламентская оппозиция (2 — ЛДПР, 1 — КПРФ, 1 — СРЗП).

Ранее URA.RU рассказывало, что выборы в региональное заксобрание и шести муниципальных дум ЯНАО проходили с 12 по 14 сентября. Явка избирателей составила 49,35%.

