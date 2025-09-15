Победу на выборах в заксобрание ЯНАО по 11 округам одержали единороссы

По итогам выборов в заксобрание ЯНАО депутатские мандаты по 11 одномандатным округам получат представители партии «Единая Россия». Всего ожидается, что в новом созыве регионального парламента будет работать 18 единороссов и четверо представителей парламентской оппозиции.
По данным избирательной комиссии ЯНАО, по одномандатным округам победу одержали следующие кандидаты:
- Алексей Денисов (Салехардский одномандатный избирательный округ №1) – 65,08%.
- Сергей Ямкин (Лабытнангский одномандатный избирательный округ №2) – 70,49%.
- Андрей Кугаевский (Тазовский одномандатный избирательный округ №3) – 68,85%.
- Игорь Герелишин (Надымский одномандатный избирательный округ №4) – 65,03%.
- Алексей Агеев (Новоуренгойский одномандатный избирательный округ №5) – 56,65%.
- Алексей Скурихин (Новоуренгойский одномандатный избирательный округ №6) – 60,17%.
- Максим Солодов (Ноябрьский одномандатный избирательный округ №7) – 55,24 %.
- Николай Шестопалов (Ноябрьский одномандатный избирательный округ №8) – 55,36%.
- Тимур Сулейменов (Муравленковский одномандатный избирательный округ №9) – 59,40%.
- Виктор Казарин (Губкинский одномандатный избирательный округ №10) – 65,28%.
- Евгений Евсеев (Пуровский одномандатный избирательный округ №11) – 61,79%.
Кроме названных победителей выборной кампании, ожидается, что в еще семь мандатов в заксобрании также получат единороссы по партийным спискам. Еще четыре мандата разделит парламентская оппозиция (2 — ЛДПР, 1 — КПРФ, 1 — СРЗП).
Ранее URA.RU рассказывало, что выборы в региональное заксобрание и шести муниципальных дум ЯНАО проходили с 12 по 14 сентября. Явка избирателей составила 49,35%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!