В Тобольском районе, который считается самой протестной территорией Тюменской области, истек срок подачи заявок на конкурс на должность главы администрации. Постоянного руководителя в муниципалитете не могут определить с конца мая. По данным источников агентства в политсообществе, вместо исполняющего обязанности главы администрации Максима Александрова, который, как предполагалось, возглавит район, основным кандидатом конкурса выступит председатель гордумы Тобольска Андрей Ходосевич.
«На конкурс заявились трое. Это спикер тобольской гордумы Андрей Ходосевич и замглавы администрации Тобольского района Марина Опанасенко, которая выступит техкандидатом. Документы также подала местный оппозиционер, экс-кандидат в губернаторы Лариса Шакурова», — рассказал URA.RU инсайдер.
Агентство запросило комментарий в администрации Тобольского района. Ответ на него ожидается.
Конкурс на должность главы муниципалитета был сорван уже дважды — в первый раз комиссия осталась всего с одной кандидатурой (по правилам их должно быть минимум две), вторая попытка оказалась неудачной, так как и.о. главы Александров не набрал нужное количество депутатских голосов.
Политолог Александр Безделов считает, что такой рокировкой власти рассчитывают погасить и впредь пресекать конфликты, часто возникающие в территории. «В этой связи району требуется именно политик, а не просто менеджер-руководитель. Нынешний глава [Максим Александров] – это, очевидно, не тот политический тяжеловес, который требуется сейчас для района, и в котором была бы уверена региональная администрация», — уверен эксперт.
Среди последних конфликтов, произошедших в муниципалитете: обернувшаяся скандалом попытка установить памятник жене хана Кучума — Сузге, который в итоге был изъят властями. Кроме того, в середине сентября представитель местного депутатского клана был приговорен к трем годам колонии.
