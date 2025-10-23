Власти ХМАО рекордно увеличат МРОТ в 2026 году

МРОТ в ХМАО вырастет на 20,7% Фото: Елена Хабарова @ URA.RU

МРОТ в ХМАО приблизится к рекордным 60 тысячам рублей. Такую сумму обозначила замгубернатора ХМАО по финансам Дюдина на депутатских слушаниях по бюджету, передает журналист URA.RU.

После увеличения федерального критерия на 20,7% проиндексированы и региональные выплаты. В пример глава депфина привела МРОТ, установленный в большинстве территорий Югры — с учетом регионального коэффициента 1,87 и 50%-ной надбавкой. С 49 638 рублей он «подрастет» до 59 604 рублей.

«Минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2025 — 49 638 р. С 1 января 2026 — 59 604 р.», — указано в презентации главы депфина. МРОТ вырастет на 20,7%.

Минимум без надбавок за стаж работы на Севере и с коэффициентом 1,3 (у некоторых предприятий Кондинского и Нефтеюганского районов) в 2025 году составляет 29 172 р., предварительно, после повышения на 20,7% он увеличится до 35 тысяч р. Максимальные выплаты будут получать в Арктической зоне ХМАО. Соответственно, МРОТ в Березовском и Белоярском районе вырастет от 56 100 р. (данные с учетом макисмальной надбавки 0,8%) приблизительно до 67 тысяч рублей.

Уточненные данные запрошены в департаменте труда и занятости ХМАО. Ответ ожидается.