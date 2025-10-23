Арестованного вице-мэра из ХМАО этапируют в СИЗО Тюмени

В ближайшее время Гусенкова этапируют в СИЗО Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арестованного вице-мэра из Нефтеюганска Павла Гусенкова в ближайшее время этапируют в СИЗО Тюмени. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Через несколько дней Гусенков будет этапирован в СИЗО Тюмени», — рассказал журналисту агентства источник. В настоящий момент бывший вице-мэр находится в ИВС Ханты-Мансийска.