Арестованного вице-мэра из ХМАО этапируют в СИЗО Тюмени
В ближайшее время Гусенкова этапируют в СИЗО Тюмени
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Арестованного вице-мэра из Нефтеюганска Павла Гусенкова в ближайшее время этапируют в СИЗО Тюмени. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Через несколько дней Гусенков будет этапирован в СИЗО Тюмени», — рассказал журналисту агентства источник. В настоящий момент бывший вице-мэр находится в ИВС Ханты-Мансийска.
Гусенков решением суда был отправлен под арест до 4 декабря. Ему вменяется превышение должностных полномочий. По версии следствия, он может быть связан с уголовным делом экс-депутата думы Нефтеюганска Виктора Федина, которого ранее суд приговорил к штрафу по делу о продаже муниципального имущества. Ответ от правоохранительных органов ожидается.
