В Кургане в микрорайоне Глинки на дорогу высыпали смесь, которую жители считают опасной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы, проживающие в микрорайоне Глинки, пришли в шок от голубой субстанции, которая появилась на дороге посреди улицы. Они утверждают, что она забивается в легкие, проникает в дома, и называют ее появление катастрофой. Об этом жители сообщили в соцсетях.

«Засыпали какой-то цементной голубой субстанцией нашу хорошую чистую песчаную улицу Сибирскую в Глинках. В воздухе от каждой машины поднимается невыносимо грязная пыль. От нее невозможно избавиться. Забивается в легкие, приникает в дома. От колючих камней рвется обувь. Да что обувь — шины машин стираются моментально», — написали местные жители в соцсети «ВКонтакте» в различных пабликах.

Особенно их беспокоит, что улица Сибирская идет под уклоном к реке, и весной «голубая жижа» потечет в реку Зимник. Жители намерены добиться снятия этой субстанции с дороги или укладки настоящего асфальта с тротуарами для пешеходов.

Власти города уже прокомментировали появление субстанции на дороге. Они указали, что на улице Сибирской в Глинках проводятся работы по отсыпке щебеночно-песчаной смесью С5 с последующими работами по ремонтному профилированию.

«Мероприятия проводятся по поручению губернатора Курганской области с целью улучшения покрытия проезжей части. Впоследствии поверхность проезжей части будет укатана дорожными катками», — сообщили в мэрии.

Однако этот ответ жителей не устроил. Они считают, что песок, который ранее лежал на улице, никому не мешал и не давал столько пыли и гряи, а теперь им приходится ходить по камням с колясками и тростями. Горожане также недоумевают, почему нельзя было продолжить асфальт, какой имеется в начале дороги и сделать пешеходные дорожки. Власти обещали дать более развернутый ответ на это позднее.

Голубая смесь, которая забивает легкие и стирает шины, появилась в Кургане в микрорайоне Глинки Фото: ВКонтакте, группа «Курган/курганские.ру»







