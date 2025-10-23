Курганского вице-губернатора восхитила игра ХК «Зауралье» с «Омскими крыльями»
В матче курганцев против омичей Кирилл Тагиров забил последний гол в ворота соперника
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Вице-губернатора Курганской области Андрея Алексеева восхитила игра хоккейного клуба «Зауралье», который одержал яркую победу над сложным соперником — «Омскими крыльями». О своих впечатлениях Алексеев написал в соцсетях.
«Заехал поддержать хоккейный клуб „Зауралье“ в игре с сильным соперником — „Омскими крыльями“. Матч получился зрелищным. Наша команда обошла соперника со счетом 6:2. Так держать! Отличная игра. Поддержка трибун, как и всегда, на высоте», — написал Андрей Алексеев в своем telegram-канале.
Курганцы сумели забить шесть шайб в основное время. С этой победы на максимально позитивной ноте для них началась непростая домашняя серия.
Ранее в упорном дерби хоккейный клуб «Зауралье» взял очко у тюменского «Рубина». Однако курганцы уступили в серии буллитов со счетом 2:3.
