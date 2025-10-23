Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Курганского вице-губернатора восхитила игра ХК «Зауралье» с «Омскими крыльями»

23 октября 2025 в 22:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В матче курганцев против омичей Кирилл Тагиров забил последний гол в ворота соперника

В матче курганцев против омичей Кирилл Тагиров забил последний гол в ворота соперника

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-губернатора Курганской области Андрея Алексеева восхитила игра хоккейного клуба «Зауралье», который одержал яркую победу над сложным соперником — «Омскими крыльями». О своих впечатлениях Алексеев написал в соцсетях.

«Заехал поддержать хоккейный клуб „Зауралье“ в игре с сильным соперником — „Омскими крыльями“. Матч получился зрелищным. Наша команда обошла соперника со счетом 6:2. Так держать! Отличная игра. Поддержка трибун, как и всегда, на высоте», — написал Андрей Алексеев в своем telegram-канале.

Курганцы сумели забить шесть шайб в основное время. С этой победы на максимально позитивной ноте для них началась непростая домашняя серия. 

Продолжение после рекламы

Ранее в упорном дерби хоккейный клуб «Зауралье» взял очко у тюменского «Рубина». Однако курганцы уступили в серии буллитов со счетом 2:3.

Материал из сюжета:

Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал