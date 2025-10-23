Путин: новая выплата позволит снизить подоходный налог семей
Новая выплата снизит подоходный налог семей до 6%
С 2026 года в России вводится новая выплата, направленная на снижение подоходного налога для семей с низким уровнем дохода и двумя и более детьми — ставка налога для них будет снижена до 6%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на Совете по демографии, передает журналист URA.RU из Кремля.
«С 2026 года начнет действовать выплата, которая позволит снизить подоходный налог семей до 6%. Она распространяется на тех, у кого невысокие доходы и растёт двое или более детей», — сообщил Путин.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что в регионы с уровнем рождаемости ниже среднего в 2023 году были выделены дополнительные финансовые ресурсы на реализацию специализированных программ, направленных на поддержку семей и повышение рождаемости.
