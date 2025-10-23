Путин: новая выплата позволит снизить подоходный налог семей

Новая выплата снизит подоходный налог семей до 6% Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

С 2026 года в России вводится новая выплата, направленная на снижение подоходного налога для семей с низким уровнем дохода и двумя и более детьми — ставка налога для них будет снижена до 6%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на Совете по демографии, передает журналист URA.RU из Кремля.

«С 2026 года начнет действовать выплата, которая позволит снизить подоходный налог семей до 6%. Она распространяется на тех, у кого невысокие доходы и растёт двое или более детей», — сообщил Путин.