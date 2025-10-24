Украина пыталась атаковать Россию сотней беспилотников

Российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников, направленных на несколько регионов страны в ночь на 24 октября. Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что средствами противовоздушной обороны было уничтожено 111 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 12 регионами и акваторией Азовского моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении Минобороны России. Больше всего БПЛА сбито над Ростовской областью — 34, следом по числу атак идет Брянская область, там сбили 25 аппаратов.

Атаки также были зафиксированы над Калужской, Новгородской, Белгородской, Тульской, Волгоградской, Орловской, Липецкой и Тверской областях, а также над территорией Республики Крым, и в Московском регионе. В результате атаки по Ростовской области в Новошахтинске часть жителей осталась без света, о чем писал RT. Ремонтные службы продолжают восстановление инфраструктуры. Также в городе Красногорск Московской области пять человек пострадали после прилета беспилотника в квартиру на 14-м этаже жилого дома.