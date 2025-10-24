В Белгородской области ранен 21 мирный житель из-за атак ВСУ
24 октября 2025 в 09:59
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, произошедших в четверг, в Белгородской области ранения получили 21 человек. Две пострадавшие девушки, находившиеся на остановке общественного транспорта, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал