Российская теннисистка Мира Андреева не отобралась на Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пройти на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) 2025 года. Последнюю вакантную путевку на престижный турнир завоевала представительница Казахстана Елена Рыбакина, сообщила пресс-служба WTA.

«Елена Рыбакина ранее в четверг обеспечила себе выход в четвертьфинал, одержав победу над Викторией Мбоко. Мирра Андреева и Екатерина Александрова будут первыми и вторыми запасными соответственно», — сообщила WTA. По данным ассоциации, Рыбакина обеспечила себе участие в итоговом соревновании, победив в четвертьфинале турнира в Токио канадку Викторию Мбоко со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Этот результат позволил ей набрать 4 350 очков и обойти Андрееву в чемпионской гонке.

В итоговом рейтинге сезона Мирра Андреева занимает девятое место с 4 319 очками и становится первой запасной участницей турнира на случай травмы или отказа от участия одной из квалифицированных спортсменок. Кроме Елены Рыбакиной, на итоговый турнир в этом году квалифицировались Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Свентек (Польша), Жасмин Паолини (Италия), а также теннисистки из США — Коко Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Мэдисон Киз.

