Российская теннисистка Мира Андреева не отобралась на Итоговый турнир WTA
На Итоговый турнир WTA поедет представительница Казахстана Рыбакина, россиянка Андреева будет запасной
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пройти на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) 2025 года. Последнюю вакантную путевку на престижный турнир завоевала представительница Казахстана Елена Рыбакина, сообщила пресс-служба WTA.
«Елена Рыбакина ранее в четверг обеспечила себе выход в четвертьфинал, одержав победу над Викторией Мбоко. Мирра Андреева и Екатерина Александрова будут первыми и вторыми запасными соответственно», — сообщила WTA. По данным ассоциации, Рыбакина обеспечила себе участие в итоговом соревновании, победив в четвертьфинале турнира в Токио канадку Викторию Мбоко со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Этот результат позволил ей набрать 4 350 очков и обойти Андрееву в чемпионской гонке.
В итоговом рейтинге сезона Мирра Андреева занимает девятое место с 4 319 очками и становится первой запасной участницей турнира на случай травмы или отказа от участия одной из квалифицированных спортсменок. Кроме Елены Рыбакиной, на итоговый турнир в этом году квалифицировались Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Свентек (Польша), Жасмин Паолини (Италия), а также теннисистки из США — Коко Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Мэдисон Киз.
Турнир WTA Finals традиционно собирает восемь лучших теннисисток мира по итогам сезона и станет одним из ключевых событий женского тенниса в 2025 году. Турнир будет проводиться в Эр-Рияде при поддержке Public Investment Fund (PIF), запланирован на период с 1 по 8 ноября 2025 года. В соревнованиях примут участие восемь сильнейших спортсменок и восемь лучших пар в одиночном разряде, отобранных по итогам рейтинга PIF Race для участия в финальном этапе турнира WTA.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.