Дрон залетел в подмосковную квартиру, а город под Ростовом остался без света: карта атак ВСУ 24 октября

Украинские беспилотники прошедшей ночью, 24 октября, нанесли удар по российской территории. Всего было перехвачено 111 аппаратов. В Московской области дрон ВСУ залетел в квартиру на 14-м этаже, после чего сдетонировал. Пострадали пять человек.

В Ростовской области БПЛА ударили сразу по десяти районам. В Новошахтинске вследствие атаки без света остались несколько многоэтажек, детский сад и техникум. Также в нескольких российских аэропортах действовали ограничения на работу. Подробнее об атаках украинских беспилотников по территориям РФ — в материале URA.RU.





Сколько дронов сбито за прошедшую ночь

Российские средства ПВО уничтожили 111 украинских БПЛА. Больше всего дронов сбито в небе над Ростовской областью — 34. В Брянской области уничтожено 25 беспилотников, в Калужской — 11, Новгородской — 10, семь — в Белгородской, еще семь в Крыму, пять — в Тульской, четыре — в Краснодарском крае, по два в Волгоградской и Орловской областях. Еще по одному средства ПВО сбили в акватории Азовского моря, а также в Липецком, Тверском и Московском регионах. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей официальной сводке.

Подмосковье: атакован дом в Красногорске

Взрыв в одном из жилых домов на бульваре Космонавтов в Красногорске произошел ранним утром и привел к обрушению части стены многоэтажки. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, причиной произошедшего стал украинский беспилотник, проникший в одну из квартир, где впоследствии произошел взрыв. Воробьев также сообщил о пяти пострадавших, среди которых находился один ребенок. У взрослых диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения. У несовершеннолетнего зафиксирован вывих коленного сустава и незначительные травмы голени. Из здания эвакуированы 70 человек.

Ростовская область: один из городов частично обесточен

Около 1,5 тысяч жителей города Новошахтинск Ростовской области остались без электроснабжения после массированной атаки беспилотников со стороны украинских вооруженных сил. Об этом проинформировал глава российского региона Юрий Слюсарь. Без света остались многоэтажки, детский сад и здание техникума. Вернуть электричество в дома жителей обещают в течение дня.

«Ночью аварийный службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Но пока без энергоснабжения остается около полутора тысяч человек. Восстановлением их энергоснабжения специалисты займутся в светлое время суток», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

Помимо Новошахтинска, средства ПВО отразили атаку БПЛА в Таганроге, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах Ростовской области. По словам Слюсаря, пострадавших нет.

Какие аэропорты временно не работали