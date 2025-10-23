Отдали 1000, получили 31: как прошел обмен телами военных между Россией и Украиной
Россия и Украина регулярно обмениваются телами погибших военных
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Россия и Украина обменялись телами по формуле «1000 на 31». Большинство получил Киев. В последний раз обмен состоялся 18 сентября. Об этом сообщил источник РИА Новости. Все подробности — в материале URA.RU.
Что известно о текущем обмене
По данным СМИ, Россия отдала Украине 1000 тел, получив обратно 31. Больше подробностей никаких не приводится. При этом координационный штаб Украины по обращению с военнопленными сообщил, что в ближайшее время начнется идентификация тел.
Когда был прошлый обмен
Последний обмен был 18 сентября. Тогда Россия и Украина впервые за месяц провели обмен телами погибших военнослужащих по формуле «1000 на 24», в результате чего Украина получила 1000 тел, а Россия — 24. Это произошло на следующей день после того, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о паузе в процессе обмена тел. Предыдущий обмен был 24 августа.
Почему Россия и Украина обмениваются телами
Обмен телами погибших военных — один из главных итогов переговоров в Стамбуле
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В июне 2025 года на переговорах в Стамбуле российская делегация представила меморандум с предложениями по урегулированию конфликта, где были детально изложены этапы и сроки выполнения условий. Первым шагом предполагалось трёхдневное прекращение огня для эвакуации тел погибших.
В качестве жеста доброй воли Россия объявила о готовности передать Украине для останки 6000 военнослужащих, многие из которых, по словам главы делегации Владимира Мединского, были идентифицированы с помощью ДНК-экспертизы.
Однако 4 июня Мединский сообщил, что украинская сторона отказалась от согласованного перемирия, что сделало невозможным сбор тел на передовой. Президент России Владимир Путин расценил этот отказ как свидетельство отсутствия у киевского режима «элементарной политической культуры», заявив, что для него власть важнее жизни людей.
Однако спустя время стороны все же стали обмениваться телами погибших военных. Теперь это происходит почти каждый месяц. По данным военных telegram-каналов, всего Россия отдала Украине 12 389 тела, взамен Россия получила 348.
