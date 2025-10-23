Отдали 1000, получили 31: как прошел обмен телами военных между Россией и Украиной

Россия и Украина регулярно обмениваются телами погибших военных Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия и Украина обменялись телами по формуле «1000 на 31». Большинство получил Киев. В последний раз обмен состоялся 18 сентября. Об этом сообщил источник РИА Новости. Все подробности — в материале URA.RU.

Что известно о текущем обмене

По данным СМИ, Россия отдала Украине 1000 тел, получив обратно 31. Больше подробностей никаких не приводится. При этом координационный штаб Украины по обращению с военнопленными сообщил, что в ближайшее время начнется идентификация тел.

Когда был прошлый обмен

Последний обмен был 18 сентября. Тогда Россия и Украина впервые за месяц провели обмен телами погибших военнослужащих по формуле «1000 на 24», в результате чего Украина получила 1000 тел, а Россия — 24. Это произошло на следующей день после того, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о паузе в процессе обмена тел. Предыдущий обмен был 24 августа.

Почему Россия и Украина обмениваются телами

Обмен телами погибших военных — один из главных итогов переговоров в Стамбуле Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В июне 2025 года на переговорах в Стамбуле российская делегация представила меморандум с предложениями по урегулированию конфликта, где были детально изложены этапы и сроки выполнения условий. Первым шагом предполагалось трёхдневное прекращение огня для эвакуации тел погибших.

В качестве жеста доброй воли Россия объявила о готовности передать Украине для останки 6000 военнослужащих, многие из которых, по словам главы делегации Владимира Мединского, были идентифицированы с помощью ДНК-экспертизы.

Однако 4 июня Мединский сообщил, что украинская сторона отказалась от согласованного перемирия, что сделало невозможным сбор тел на передовой. Президент России Владимир Путин расценил этот отказ как свидетельство отсутствия у киевского режима «элементарной политической культуры», заявив, что для него власть важнее жизни людей.