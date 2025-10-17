Федеральным инспектором по Пермскому краю стал выпускник спецпрограммы для бойцов СВО

Участник программы «Время героев» Иван Амиров назначен на должность федерального инспектора по Пермскому краю, то есть заместителем главного федерального инспектора по региону Сергея Половникова. Ранее он работал в полиции, затем служил в зоне спецоперации.
«17 октября 2025 года участник президентской программы „Время героев“ Иван Амиров, наставником которого является полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, назначен на должность федерального инспектора по Пермскому краю», — говорится на сайте полномочного представителя Президента в ПФО. Амиров вошел в первый поток программы развития для участников СВО, которую проводит Высшая школа государственного управления РАНХиГС по поручению президента РФ Владимира Путина.
До июня 2024 года должность, на которую назначили Амирова, занимал Алексей Воробьев. Он перешел на позицию ГФИ по Удмуртской республике. С тех пор пост был вакантным.
Иван Амиров 18 лет служил в органах правопорядка, пройдя путь от стажера до начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области. В зоне СВО обеспечивал правопорядок и общественную безопасность.
