Алина Воскресенская сыграла роль Нины Коч Фото: пресс-служба KION

Актриса из Магнитогорска (Челябинская область) Алина Воскресенская сыграла главную роль русской девушки Нины Коч в сериале «Близкое счастье», снятом в Турции. Как URA.RU рассказали в пресс-службе МТС, премьера картины состоится 1 ноября.

«Действие сериала разворачивается в солнечном Стамбуле. В центре сюжета — выросшая в приемной турецкой семье русская девушка Нина, лишившаяся дома из-за пожара», — сообщили URA.RU в МТС.

По сюжету, судьба свела Нину с владельцем крупного торгового центра Русланом, которого сыграл Михаил Кремер. Он увидел в девушке потенциал и предложил работу, что стало началом их сложных отношений. На пути героев возникли семейные препятствия и месть влиятельной чиновницы, связанной с Русланом прошлыми отношениями.

В проекте также приняли участие известные российские актеры Анна Ардова и Вадим Андреев. Турецкую сторону представили Ферхат Йылмаз, Йанкы Айхан, Огузхан Чеми и Мирай Акай. Режиссером сериала выступил Павел Дроздов, известный по работам «Ростов» и «Смотритель маяка».

Для Алины Воскресенской, известной по сериалам «Первокурсницы» и «Универ. Молодые», этот проект стал первым международным опытом. Актриса отметила URA.RU, что съемки в Турции вдохновили ее на изучение языков и путешествия, значительно повлияв на ее профессиональное развитие. Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION.