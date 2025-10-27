Дрон позволил быстро обследовать большую территорию сельхозугодий Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора

В Каслинском округе (Челябинская область) беспилотник помог обследовать пять земельных участков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, дрон отследил состояние на общей площади 82,1 га.

«Работы прошли без взаимодействия с владельцами участков. Благодаря применению беспилотных воздушных систем удалось в короткий промежуток времени обследовать большие площади земель», — пояснили URA.RU преимущество в Россельхознадзоре.

Обследование прошло 30 сентября. Для мониторинга состояния земель применили дроны с камерами высокого разрешения. Оборудование позволило получить детальные изображения и точно зафиксировать любые нарушения.

Продолжение после рекламы

В ходе проверки инспекторы установили, что сельскохозяйственные угодья не используются по назначению. Земельные участки полностью заросли сухой сорной травой и частично — древесно-кустарниковой растительностью. Этим владельцы нарушили требования земельного законодательства РФ.

По итогам мероприятий ведомство направило собственникам предписания об устранении нарушений. Владельцам земельных участков теперь необходимо привести их в надлежащее состояние в установленные сроки.