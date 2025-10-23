Решена судьба участия российских спортсменов в Паралимпиаде-2026
Российские паралимпийцы не смогут участвовать в Играх-2026 из-за санкций спортивных федераций
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Российские паралимпийцы не смогут принять участие в зимних Паралимпийских играх 2026 года из-за невозможности пройти квалификационные отборы. Об этом сообщили в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (МПК).
«Позиция Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling) в настоящее время означает, что спортсмены и команды из России и Белоруссии не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года», — сказал глава МПК Эндрю Парсонс, передает ТАСС.
МПК также уточнил, что российской и белорусской сборным вновь разрешено принимать участие в международных соревнованиях по парахоккею. При этом к настоящему моменту на поздней стадии квалификационного цикла уже определены шесть команд, которые примут участие в квалификационном турнире Паралимпийских игр, запланированном на ноябрь.
Ранее Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификациях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года, даже в нейтральном статусе. В Кремле выразили разочарование этим решением и заявили о намерении продолжать работу по отстаиванию интересов российских спортсменов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.