Решена судьба участия российских спортсменов в Паралимпиаде-2026

Российские паралимпийцы не смогут принять участие в зимних Паралимпийских играх 2026 года из-за невозможности пройти квалификационные отборы. Об этом сообщили в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (МПК).

«Позиция Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling) в настоящее время означает, что спортсмены и команды из России и Белоруссии не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года», — сказал глава МПК Эндрю Парсонс, передает ТАСС.

МПК также уточнил, что российской и белорусской сборным вновь разрешено принимать участие в международных соревнованиях по парахоккею. При этом к настоящему моменту на поздней стадии квалификационного цикла уже определены шесть команд, которые примут участие в квалификационном турнире Паралимпийских игр, запланированном на ноябрь.

