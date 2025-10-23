Мероприятия запланированы на первую половину ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО сенаторы Совета Федерации Андрей Шевченко и Владимир Городецкий провели рабочую встречу, где обсудили подготовку к Дням Югры в верхней палате парламента. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в telegram-канале.

«В Югре работают сенаторы Совета Федерации... На рабочей встрече обсудили подготовку к Дням Югры в Совете Федерации, которые пройдут в первой половине ноября», — пишет губернатор.

Мероприятия позволят вывести на федеральный уровень важные для региона вопросы. Во время визита сенаторы посетили международные аэропорты Ханты-Мансийска и Нижневартовска, где разрабатывается проектно-сметная документация для модернизации и реконструкции. Также побывали в средней школе №6 в Нижневартовске, в которой требуется капитальный ремонт.

1/4 Дни Югры в Совете Федерации, ноябрь 2025 год Фото: telegram-канал Руслана Кухарука