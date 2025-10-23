Логотип РИА URA.RU
Сенаторы Совета Федерации готовят Дни Югры для решения ключевых проблем ХМАО. Фото

24 октября 2025 в 02:17
Мероприятия запланированы на первую половину ноября

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО сенаторы Совета Федерации Андрей Шевченко и Владимир Городецкий провели рабочую встречу, где обсудили подготовку к Дням Югры в верхней палате парламента. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в telegram-канале.

«В Югре работают сенаторы Совета Федерации... На рабочей встрече обсудили подготовку к Дням Югры в Совете Федерации, которые пройдут в первой половине ноября», — пишет губернатор.

Мероприятия позволят вывести на федеральный уровень важные для региона вопросы. Во время визита сенаторы посетили международные аэропорты Ханты-Мансийска и Нижневартовска, где разрабатывается проектно-сметная документация для модернизации и реконструкции. Также побывали в средней школе №6 в Нижневартовске, в которой требуется капитальный ремонт. 

Дни Югры в Совете Федерации, ноябрь 2025 год

Фото: telegram-канал Руслана Кухарука

Ранее URA.RU писало, что МРОТ в ХМАО приблизится к рекордным 60 тысячам рублей. Такую сумму обозначила замгубернатора ХМАО по финансам Дюдина на депутатских слушаниях по бюджету, передает журналист URA.RU.

