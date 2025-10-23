WSJ: Трамп помиловал основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании Чанпэна Чжао, осужденного основателя криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает американская газета со ссылкой на информированные источники.
«президент Трамп помиловал Чанпэна Чжао, осужденного основателя криптовалютной биржи Binance, после нескольких месяцев усилий Чжао по продвижению криптовалютной компании семьи Трампа», — передает информацию The Wall Street Journal. Согласно публикации, решение было принято после нескольких месяцев лоббистских усилий Чжао, направленных на продвижение криптовалютной компании, связанной с семьей Трампа. Источники издания отмечают, что американский лидер отнесся с пониманием к аргументам о политическом преследовании в отношении основателя Binance.
Ранее сообщалось, что основатель и бывший генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао был приговорен к тюремному сроку. Решение было вынесено после того, как Министерство юстиции США предъявило ему обвинения в отмывании денег в ноябре 2023 года, что вынудило Чжао покинуть пост главы компании.
