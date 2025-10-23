WSJ: Трамп помиловал основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао

Трамп помиловал основателя Binance Чанпэна Чжао после лоббирования интересов семьи Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании Чанпэна Чжао, осужденного основателя криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает американская газета со ссылкой на информированные источники.

«президент Трамп помиловал Чанпэна Чжао, осужденного основателя криптовалютной биржи Binance, после нескольких месяцев усилий Чжао по продвижению криптовалютной компании семьи Трампа», — передает информацию The Wall Street Journal. Согласно публикации, решение было принято после нескольких месяцев лоббистских усилий Чжао, направленных на продвижение криптовалютной компании, связанной с семьей Трампа. Источники издания отмечают, что американский лидер отнесся с пониманием к аргументам о политическом преследовании в отношении основателя Binance.