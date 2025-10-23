Макрон призвал усилить давление на Россию

ЕС ввел 19-й пакет санкций против России с запретом на импорт газа с 2026 года Фото: Официальный сайт Европарламента

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением о необходимости усиления давления на Россию, обвинив Москву в отсутствии содействия завершению конфликта на Украине. В своем обращении в социальных сетях французский лидер подтвердил решимость западных стран ужесточить санкционную политику и поддержал новые ограничительные меры со стороны США и Европейского союза.

«Мы полны решимости усилить давление на Москву», — заявил он в соцсети X. Он также заявил, что положительно оценивает введение Соединенными Штатами и Европейским союзом новых санкционных мер в отношении России.

Евросоюз ввел девятнадцатый пакет санкций, который затронул 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. В перечень ограничений вошли компании из России, Китая, Индии, Таиланда, Белоруссии, США и Великобритании. Новые меры включают запрет на финансирование компаний в специальных экономических зонах России, ограничения на экспорт сырья и промышленных товаров, поэтапный отказ от импорта российского газа с апреля 2026 года, а также блокировку транзакций с рядом российских банков.

