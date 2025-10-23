Макрон призвал усилить давление на Россию
ЕС ввел 19-й пакет санкций против России с запретом на импорт газа с 2026 года
Фото: Официальный сайт Европарламента
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением о необходимости усиления давления на Россию, обвинив Москву в отсутствии содействия завершению конфликта на Украине. В своем обращении в социальных сетях французский лидер подтвердил решимость западных стран ужесточить санкционную политику и поддержал новые ограничительные меры со стороны США и Европейского союза.
«Мы полны решимости усилить давление на Москву», — заявил он в соцсети X. Он также заявил, что положительно оценивает введение Соединенными Штатами и Европейским союзом новых санкционных мер в отношении России.
Евросоюз ввел девятнадцатый пакет санкций, который затронул 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. В перечень ограничений вошли компании из России, Китая, Индии, Таиланда, Белоруссии, США и Великобритании. Новые меры включают запрет на финансирование компаний в специальных экономических зонах России, ограничения на экспорт сырья и промышленных товаров, поэтапный отказ от импорта российского газа с апреля 2026 года, а также блокировку транзакций с рядом российских банков.
Российские власти неоднократно подчеркивали способность противостоять западному давлению, отмечая отсутствие мужества у западных стран признать провал санкционной политики. Но Кая Каллас заявила, что недавно введенные американские санкции против России окажут решающее воздействие. Как полагает глава дипломатии ЕС, эти меры поставят Москву в положение, при котором она не сможет финансировать и вести конфликт на Украине, передает информацию издание RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.