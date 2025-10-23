Россия экспортирует более 50 млн тонн зерна
В Минсельхозе сообщили о сборе 135 миллионов тонн зерна нового урожая
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В России аграрии уже собрали 135 миллионов тонн зерна нового урожая в бункерном весе — это почти на девять миллионов тонн больше, чем год назад на ту же дату. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
«По итогам года урожай зерна в чистом весе составит порядка 135 млн тонн, в том числе 90 млн тонн пшеницы», — сказано в сообщении. При этом ожидается рекорд по зернобобовым — не менее семи миллионов тонн.
отмечается, что средняя урожайность продемонстрировала увеличение почти на 15%. В частности, показатель по пшенице вырос на 14%, а по ячменю — на 22%. По данным Минсельхоза, обмолочено около 42,5 миллионов гектаров, что составляет 93% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур. Подчеркивается, что достигнутые объемы полностью удовлетворяют внутренний спрос страны, а также позволяют отправить на экспорт свыше 50 миллионов тонн зерна в течение сезона.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Армавирец.23 октября 2025 23:28Цены очень низкие. Фермеры, колхозы придерживают зерно. Ждут.