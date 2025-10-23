Россия экспортирует более 50 млн тонн зерна

В Минсельхозе сообщили о сборе 135 миллионов тонн зерна нового урожая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России аграрии уже собрали 135 миллионов тонн зерна нового урожая в бункерном весе — это почти на девять миллионов тонн больше, чем год назад на ту же дату. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

«По итогам года урожай зерна в чистом весе составит порядка 135 млн тонн, в том числе 90 млн тонн пшеницы», — сказано в сообщении. При этом ожидается рекорд по зернобобовым — не менее семи миллионов тонн.