Россия экспортирует более 50 млн тонн зерна

23 октября 2025 в 22:48
В Минсельхозе сообщили о сборе 135 миллионов тонн зерна нового урожая

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России аграрии уже собрали 135 миллионов тонн зерна нового урожая в бункерном весе — это почти на девять миллионов тонн больше, чем год назад на ту же дату. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

«По итогам года урожай зерна в чистом весе составит порядка 135 млн тонн, в том числе 90 млн тонн пшеницы», — сказано в сообщении. При этом ожидается рекорд по зернобобовым — не менее семи миллионов тонн.

отмечается, что средняя урожайность продемонстрировала увеличение почти на 15%. В частности, показатель по пшенице вырос на 14%, а по ячменю — на 22%. По данным Минсельхоза, обмолочено около 42,5 миллионов гектаров, что составляет 93% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур. Подчеркивается, что достигнутые объемы полностью удовлетворяют внутренний спрос страны, а также позволяют отправить на экспорт свыше 50 миллионов тонн зерна в течение сезона.

Комментарии (1)
  • Армавирец.
    23 октября 2025 23:28
    Цены очень низкие. Фермеры, колхозы придерживают зерно. Ждут.
