Захарова предложила перевести расходы США на Киев в стоимость еды
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила перевести расходы США на помощь Украине в стоимость еды. Такое заявление она сделала, комментируя новости о потерявших работу чиновниках из-за шатдауна в США, которые выстроились в очередь за бесплатными продуктами.
«Сколько денег США потратили (на президента Украины Владимира) Зеленского? Сколько это в переводе на „коробки с питанием“?», — написала дипломат в своем telegram-канале.
Ранее американский конгрессмен Анна Паулина Луна неоднократно выражала сомнения в прозрачности перевода средств Украине, утверждая, что ежемесячно по 50 миллионов долларов направляются в банк Саудовской Аравии. Она также критиковала целесообразность дальнейших финансовых вливаний, ссылаясь на сообщения о коррупции и продаже западного оружия.
