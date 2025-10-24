Логотип РИА URA.RU
В Польше упал военный беспилотник

24 октября 2025 в 07:20
В Польше начали расследование причин падения военного беспилотника

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Военный беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в городе Иновроцлав на северо-западе Польши. Как сообщил Польский оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa), в результате происшествия никто не пострадал.

«В Иновроцлаве произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом Военного авиационного завода. В результате инцидента никто не пострадал», — сообщил PGZ на своей странице в социальной сети X, в результате происшествия никто не пострадал.

Беспилотник, принадлежащий Военному авиационному заводу упал 23 октября. Завод инициировал комплексное расследование как технических, так и организационных аспектов работы беспилотника.

