Три аэропорта РФ ограничили полеты
В трех аэропортах РФ ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко, говоря про аэропорты Геленджика, Краснодара, Калуги. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Ранее ограничения были введены в Волгограде. ВСУ практически ежедневно осуществляют попытки атак на объекты, расположенные на территории Российской Федерации, используя ракетное вооружение и беспилотные летательные аппараты. В то же время российские подразделения противовоздушной обороны ведут круглосуточное дежурство и успешно отражают вражеские удары.
