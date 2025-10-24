Логотип РИА URA.RU
Три аэропорта РФ ограничили полеты

Кореняко: ограничения введены в аэропортах Геленджика, Краснодара и Калуги
24 октября 2025 в 07:47
Фото: Роман Наумов © URA.RU

В аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко, говоря про аэропорты Геленджика, Краснодара, Калуги. Об этом он написал в своем telegram-канале

Ранее ограничения были введены в Волгограде. ВСУ практически ежедневно осуществляют попытки атак на объекты, расположенные на территории Российской Федерации, используя ракетное вооружение и беспилотные летательные аппараты. В то же время российские подразделения противовоздушной обороны ведут круглосуточное дежурство и успешно отражают вражеские удары.

