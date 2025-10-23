Логотип РИА URA.RU
В Волгограде введены ограничения на авиарейсы

Росавиация: рейсы приостановлены в Волгограде для обеспечения безопасности
24 октября 2025 в 03:47
В аэропорту введен план «Ковер»

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В волгоградском аэропорту действуют временные ограничения на выполнение взлётно-посадочных операций. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Волгоград. Принятые временные меры связаны с необходимостью гарантировать безопасность воздушного движения», — уточнил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.

