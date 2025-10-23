В Волгограде введены ограничения на авиарейсы
Росавиация: рейсы приостановлены в Волгограде для обеспечения безопасности
24 октября 2025 в 03:47
В аэропорту введен план «Ковер»
В волгоградском аэропорту действуют временные ограничения на выполнение взлётно-посадочных операций. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Волгоград. Принятые временные меры связаны с необходимостью гарантировать безопасность воздушного движения», — уточнил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
