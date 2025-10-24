Арестован один из главарей банды, воровавший у бойцов СВО в Шереметьево
Преступники обманывали бойцов СВО в Шереметьево
Главарь Лобненской ОПС Владимир Бардин был отправлен в СИЗО, его обвиняют в хищении денежных средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщают в правоохранительных органах.
«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования. Владимир Бардин отправлен в СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, которое занималось похищением денежных средств у военнослужащих в аэропорту Шереметьево», — передает ТАСС заявление правоохранителей. Бардину предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем).
Лобненское ОПС, возглавляемое ранее Игорем Бардиным — отцом нынешнего фигуранта дела, известно как одна из старейших криминальных структур Подмосковья, возникшая в 1990-е годы. Бардин-старший, по материалам уголовных дел, на протяжении многих лет сохранял влияние на распределение криминальных доходов в регионе.
В мае правоохранители арестовали 23 подозреваемых по делу о хищении средств. Следствие уточняет, что мошенники использовали подставых такстистов и зазывал, а пособничали им при этом сотрудники ППС. Об этом ранее писал RT.
