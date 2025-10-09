09 октября 2025

Пермские власти рассказали о новом сервисе в мессенджере MAX

Власти Пермского края: в мессенджере MAX появился сервис для подписи документов
Пользователи MAX теперь могут подписывать документы электронной подписью
В национальном мессенджере MAX появился чат-бот «Госключ», который позволяет россиянам подписывать документы электронной подписью. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края. Для использования чат-бота мессенджер требуется обновить до последней версии. Новый функционал доступен пользователям с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг и действующим сертификатом электронной подписи.

«В мессенджере MAX появился чат-бот «Госключ», с помощью которого можно подписывать договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы электронной подписью. Чтобы воспользоваться новым сервисом, требуется обновить мессенджер до последней версии. Новый функционал доступен россиянам с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг и сертификатом электронной подписи», – говорится на сайте правительства Пермского края.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо найти чат-бот «Госключ» через встроенный поиск. При первом использовании потребуется пройти идентификацию через «Госуслуги». После этого пользователю необходимо загрузить документы, выбрать тип электронной подписи и подтвердить подписание. Подписанные файлы сохраняются прямо в мессенджере. Если у пользователя еще нет установленного «Госключа», приложение предложит установить необходимые компоненты автоматически.

Ранее мессенджер MAX запустил возможность создавать цифровой ID пользователя. Он позволяет подтверждать возраст, а также социальный статус, например, студента или многодетного родителя. Личность пользователя подтверждается с помощью QR-кода, который обновляется каждые 30 секунд. Сам код действителен только на том устройстве, на котором был создан, а доступ к нему может осуществляться только по отпечатку пальца или Face ID.

По данным Минцифры РФ, в дальнейшем этот механизм биометрической идентификации можно будет использовать для оформления eSIM, получения карты болельщика, а также для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи в «Госключе». Сейчас сервис функционирует в тестовом режиме.

