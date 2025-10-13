Пассажиры рейса Екатеринбург-Салехард застряли в Надыме на 7 часов

Пассажиры рейса Екатеринбург — Салехард авиакомпании «Ямал» более семи часов провели в аэропорту Надыма из-за сложных погодных условий в пункте назначения. Сообщения об этом появились в telegram-канале «Салехард Сити».
«Вместо Салехарда самолет по метеоусловиям в 10:30 приземлился в Надыме. Примерно полтора часа назад в аэропорт Надыма прилетел еще один самолет, на который и посадили ожидавших пассажиров (борт, изначально летевший с Екатеринбурга, со слов пассажиров, стоит на перроне рядом)» — говорится в публикации канала.
Сообщается, что после завершения руления было объявлено о наличии тумана в Салехарде. Пассажиры находятся на борту воздушного судна и ожидают вылета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.