Происшествия

Криминал

В ХМАО бывшие сотрудники ГИБДД присвоили себе красивые номера автомобилей

24 октября 2025 в 04:12
Сотрудники при постановке автомобилей на учет подделывали документы

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Югорске (ХМАО) двое бывших сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД были пойманы за присвоением семи государственных номерных знаков с «красивой» комбинацией символов. Об этом сообщили в telegram-канале «Следком Югры».

«Обвиняемые при постановке автомобилей на государственный учет, путем подделки документов, превышая должностные полномочия, неправомерно присвоили семь государственных номерных знаков с определенной комбинацией цифр и букв», — пишет пресс-служба. Уголовное дело завершено и направлено в суд.

Сотрудники РЭО ГИБДД при постановке автомобилей на учет подделывали документы. Нарушение выявили сотрудники УМВД России по ХМАО-Югре.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска (ХМАО) Павла Гусенкова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он подозревается в помощи продажи недвижимости АО по сильно сниженной стоимости.

