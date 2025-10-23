В ХМАО бывшие сотрудники ГИБДД присвоили себе красивые номера автомобилей
Сотрудники при постановке автомобилей на учет подделывали документы
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Югорске (ХМАО) двое бывших сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД были пойманы за присвоением семи государственных номерных знаков с «красивой» комбинацией символов. Об этом сообщили в telegram-канале «Следком Югры».
«Обвиняемые при постановке автомобилей на государственный учет, путем подделки документов, превышая должностные полномочия, неправомерно присвоили семь государственных номерных знаков с определенной комбинацией цифр и букв», — пишет пресс-служба. Уголовное дело завершено и направлено в суд.
Сотрудники РЭО ГИБДД при постановке автомобилей на учет подделывали документы. Нарушение выявили сотрудники УМВД России по ХМАО-Югре.
Ранее URA.RU сообщало, что в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска (ХМАО) Павла Гусенкова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он подозревается в помощи продажи недвижимости АО по сильно сниженной стоимости.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
- вездесущий24 октября 2025 05:50никогда такого не было и вот опять