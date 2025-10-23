В ХМАО бывшие сотрудники ГИБДД присвоили себе красивые номера автомобилей

Сотрудники при постановке автомобилей на учет подделывали документы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Югорске (ХМАО) двое бывших сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД были пойманы за присвоением семи государственных номерных знаков с «красивой» комбинацией символов. Об этом сообщили в telegram-канале «Следком Югры».

«Обвиняемые при постановке автомобилей на государственный учет, путем подделки документов, превышая должностные полномочия, неправомерно присвоили семь государственных номерных знаков с определенной комбинацией цифр и букв», — пишет пресс-служба. Уголовное дело завершено и направлено в суд.

Сотрудники РЭО ГИБДД при постановке автомобилей на учет подделывали документы. Нарушение выявили сотрудники УМВД России по ХМАО-Югре.

