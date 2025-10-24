Логотип РИА URA.RU
Водитель в Нижневартовске улетел на обочину и снес делиниаторы

24 октября 2025 в 07:06
Автомобиль вылетел на обочину рядом с магазином «Сибирь»

Фото: Анна Журавлева © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира вечером 23 октября черный автомобиль снес дорожные делиниаторы. Водитель не справился с управлением и вошел в занос. Об этом сообщают очевидцы в telegram-канале «Такой Вартовск».

«Опять делиниаторы на Мира снесли. Сегодня около 22:00 водитель куда-то гнал, не справился с управлением, вошел в неконтролируемый занос и улетел на обочину, чудом никого не задев у магазина „Сибирь“», — пишет местный житель. 

На опубликованном видео заметно, как водитель самостоятельно выходит из автомобиля. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС для оформления случившегося. На звонок для уточнения информации о пострадавших и деталях происшествия пока не ответили.

Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет завел уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором погибли люди. Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 октября утром на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.

