Турагенты ХМАО раскрыли, куда бюджетно съездить на осенние каникулы с детьми

Школьники Югры на осенние каникулы в основном отправляются в Тюменскую область, Казань и Новосибирск. О самых востребованных и бюджетных путешествиях URA.RU рассказала руководитель сургутского турагентства.

«Среди самых востребованных направлений Тюмень и Тобольск. Стоимость двухдневного тура с проездом из Сургута, питанием, проживанием и экскурсиями примерно одинакова для двух городов — в районе 15 тысяч рублей», — пояснила директор турагентства Ольга Попова.

Среди популярных туров также поездки в Казань. Но четырехдневный тур в Казань с билетами на поезд, проживанием, питанием и культурной программой обойдется в 2,5 раза дороже — в 39 тысяч рублей. А в числе новинок сезона — путешествие в Новосибирск на три дня по цене примерно в 30 тысяч рублей. Условия те же — проезд, питание, проживание, экскурсии. Туры по этим направлениям почти раскуплены. Сейчас югорчане начинают бронировать поездки на зиму и даже весну.

На осенних каникулах югорчане также путешествуют и по региону. Однодневный тур будет стоить около 5-5,5 тысяч рублей (в зависимости от численности группы). В таком формате жители едут, например, в деревню Русскинская и посещают океанариум в Когалыме.