Турагенты ХМАО раскрыли, куда бюджетно съездить на осенние каникулы с детьми

Школьники из ХМАО могу съездить на экскурсию в Тобольск за 15 тысяч рублей
Школьники Югры на осенние каникулы в основном отправляются в Тюменскую область, Казань и Новосибирск. О самых востребованных и бюджетных путешествиях URA.RU рассказала руководитель сургутского турагентства.
«Среди самых востребованных направлений Тюмень и Тобольск. Стоимость двухдневного тура с проездом из Сургута, питанием, проживанием и экскурсиями примерно одинакова для двух городов — в районе 15 тысяч рублей», — пояснила директор турагентства Ольга Попова.
Среди популярных туров также поездки в Казань. Но четырехдневный тур в Казань с билетами на поезд, проживанием, питанием и культурной программой обойдется в 2,5 раза дороже — в 39 тысяч рублей. А в числе новинок сезона — путешествие в Новосибирск на три дня по цене примерно в 30 тысяч рублей. Условия те же — проезд, питание, проживание, экскурсии. Туры по этим направлениям почти раскуплены. Сейчас югорчане начинают бронировать поездки на зиму и даже весну.
На осенних каникулах югорчане также путешествуют и по региону. Однодневный тур будет стоить около 5-5,5 тысяч рублей (в зависимости от численности группы). В таком формате жители едут, например, в деревню Русскинская и посещают океанариум в Когалыме.
Ранее URA.RU рассказывало, как жителям ХМАО купить дешевые туры на зиму. По словам турагента Елены Соловьевой, чтобы сэкономить люди бронируют туры еще летом. Путешествие может выйти дешевле на 15-20%.
