В ХМАО уволили мэра за организацию семейного подряда
В ХМАО уволили мэра из-за договоров с родственником
Фото: Илья Московец © URA.RU
Главу сельского поселения Кышик в Ханты-Мансийском районе Арсения Немельгина досрочно уволили. Чиновник нарушил антикоррупционное законодательство, заключив контракты на уборку снега и вырубку растительности со своим родственником без конкурсных процедур. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«Глава поселения в отсутствие конкурентных процедур заключил со своим родственником договоры на выполнение работ общей суммой свыше 850 тысяч рублей. При этом он не принял мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов», — уточнили в надзорном ведомстве.
По иску прокуратуры все заключенные договоры признаны недействительными, а бюджетные средства возвращены. Депутаты удовлетворили требование прокурора о досрочном прекращении полномочий главы поселения.
