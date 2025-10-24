В ХМАО уволили мэра за организацию семейного подряда

В ХМАО уволили мэра из-за договоров с родственником Фото: Илья Московец © URA.RU

Главу сельского поселения Кышик в Ханты-Мансийском районе Арсения Немельгина досрочно уволили. Чиновник нарушил антикоррупционное законодательство, заключив контракты на уборку снега и вырубку растительности со своим родственником без конкурсных процедур. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Глава поселения в отсутствие конкурентных процедур заключил со своим родственником договоры на выполнение работ общей суммой свыше 850 тысяч рублей. При этом он не принял мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов», — уточнили в надзорном ведомстве.