Фура насмерть сбила пешехода на трассе в Курганской области
Пожилой кургангец погиб на трассе Шадринск — Ялуторовск под колесами фуры
В Шатровском округе Курганской области на федеральной автодороге Шадринск — Ялуторовск произошла смертельная авария. Грузовой автомобиль сбил мужчину, который шел по дороге в темное время суток. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кургану.
«ДТП произошло вечером 23 октября около 19:45 на 106-м километре трассы. Водитель грузовика FAW J7 с прицепом „Шмитц“, 47-летний мужчина, двигался в сторону Ялуторовска и допустил наезд на пешехода 1946 года рождения. Пострадавший шел в попутном направлении. На его одежде отсутствовали световозвращающие элементы, которые могли бы позволить водителю заметить его заранее. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщили в ГИБДД.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. В ведомстве напомнили, что в осенне-зимний период риск для пешеходов резко возрастает, особенно в темное время суток. Граждан призвали носить светоотражающие элементы.
Ранее URA.RU писало, что на этом же участке трассы Шадринск — Ялуторовск в Шатровском округе уже происходили серьезные ДТП. 26 сентября здесь столкнулись три грузовых автомобиля и легковая машина, что потребовало вмешательства спасателей.
