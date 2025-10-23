В Кургане первый кусок свадебного торта продали за 50 000 рублей
В Кургане кусок торта с ягодами достался гостю на свадьбе за пятьдесят тысяч
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане на свадьбе продали первый кусок торта за 50 000 рублей. Счастливый обладатель лакомства получил его лично из рук молодоженов. Об этом сообщается в соцсетях.
«Первый золотой кусочек — пять тысяч рублей», — начал традиционные свадебные торги ведущий на видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте» в группе «Видеомонтаж/Magic студия». Ставки повышались с шагом в пять тысяч, пока не дошли до 50 000 рублей, после чего ведущий свадьбы объявил: «Продано».
Огромный белоснежный торт молодожены сначала обсыпали свежими ягодами, а затем отрезали первый кусок. Он достался самому щедрому гостю вместе с объятиями жениха и невесты.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!